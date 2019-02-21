В конце 2019 года учетная ставка НБУ составит не ниже 16% - эксперт

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Жесткая монетарная политика Нацбанка – это самый эффективный фактор поддержки гривны в настоящий момент.
Об этом на втором Украинском Валютном Форуме сообщил Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу, группа ICU.
«Мы уже имели возможность наблюдать ситуацию, когда Нацбанк готов смягчить свою монетарную политику. Ждали, что в конце января 2019 года учетная ставка будет понижена, но ошиблись. Нацбанк подтвердил свое намерение противодействовать инфляции. Поэтому, мы не ожидаем, что монетарная политика смягчится. Наш прогноз – снижение ставки не ниже 16% на конец 2019 года», – сообщает Александр Мартыненко.
Это означает, со слов эксперта, что средние ставки по кредитам для юридических лиц по-прежнему будут оставаться достаточно высокими, что сможет поддерживать курс гривны.
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