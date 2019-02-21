Увеличение учетной ставки будет обеспечивать размещение депозитов на рынке — Шапран

Рост уровня процентных ставок на рынке из-за увеличения НБУ учетной ставки будет обеспечивать наплыв депозитов.

Такое мнение высказал на втором Украинском Валютном Форуме Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ.

Более того, такая политика НБУ, как утверждает эксперт, должна увеличивать монетизацию ВВП.

«Этот процесс можно считать сопутствующим или производным от таргетирования инфляции», – говорит он.

Шапран отметил, что рост процентных ставок по депозитам происходит по депозитам как в национальной, так и в иностранной валюте. Корреляция между ставками по депозитам в национальной валюте и учетной ставкой колеблется в диапазоне 70-80%.

Также эксперт отметил, что в 2017 и 2018 годах внутренняя инфляция на доллар вернулась в Украину как явление.

«Внутренняя инфляция на доллар является одним из мотивов для вкладчиков и инвесторов, которые принимают решения о размещении средств», – утверждает эксперт.

По словам Шапрана, при «заякорении» курса в пределах +\\- 10% от текущего значения на ближайшие годы, акцент в выборе валюты для вложений будет значительно смещен в сторону процентных ставок.