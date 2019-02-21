HTC начала продажи блокчейн-смартфонов

Тайваньский производитель электроники HTC начал продавать блокчейн-смартфоны EXODUS 1 по фиатные валюты, Litecoin и Binance Coin. Цена гаджета составляет $699. Об этом представители компании заявили на конференции Mobile World Congress в Барселоне.

Отметим, что сейчас EXODUS 1 продается только в онлайн-магазине, однако HTC уже ведет переговоры с операторами связи о физических продажах в их магазинах.

В то же время в EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах. Мобильный кошелек Zion также позволяет платежи через децентрализованные приложения.

В то же время Zion работает во вверенной среде исполнения без связи с операционной системой самого телефона, что укрепляет безопасность кошелька.

С сегодняшнего дня EXODUS 1 также поддерживает децентрализованные приложения Decentraland и Etheremon.