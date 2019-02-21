HTC начала продажи блокчейн-смартфонов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Тайваньский производитель электроники HTC начал продавать блокчейн-смартфоны EXODUS 1 по фиатные валюты, Litecoin и Binance Coin. Цена гаджета составляет $699. Об этом представители компании заявили на конференции Mobile World Congress в Барселоне.
Отметим, что сейчас EXODUS 1 продается только в онлайн-магазине, однако HTC уже ведет переговоры с операторами связи о физических продажах в их магазинах.
В то же время в EXODUS 1 появилась поддержка браузера Opera, что позволит пользователям осуществлять микротранзакции прямо на сайтах. Мобильный кошелек Zion также позволяет платежи через децентрализованные приложения.
В то же время Zion работает во вверенной среде исполнения без связи с операционной системой самого телефона, что укрепляет безопасность кошелька.
С сегодняшнего дня EXODUS 1 также поддерживает децентрализованные приложения Decentraland и Etheremon.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чурий: Украине нужна дедоларизация13 ч. назад - 3076 18
В правительстве предлагают не менять налоги IТ-сектора в течение 5-10 лет14 ч. назад - 1580 14
"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое9 ч. назад - 3035 10
Правительство снизит цену на газ в 2 или 4 раза, если это не противоречит договоренностям с МВФ — премьерВчера, 21:00 - 3325 8
Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковки4 ч. назад - 946 6
Чурий: Украине нужна дедоларизация13 ч. назад - 3076 18
"Минималка" в Украине должна возрасти вдвое9 ч. назад - 3035 10
За 2 недели февраля украинцы вывели за границу более 3 миллионов евро11 ч. назад - 3023 1
НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»8 ч. назад - 2734 2
Япония берет под полный контроль утилизацию солнечных батарей18 ч. назад - 2730
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Позавчера, 14:10 - 681
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 746 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1450
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4516 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2472 2