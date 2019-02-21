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В Украине не смогли запретить офисы и хостелы в многоэтажках

В Украине не смогли запретить офисы и хостелы в многоэтажках

Офисы, гостиницы и хостелы в Украине можно будет по-прежнему размещать в многоквартирных домах. Верховная Рада провалила законопроект, который вводит запрет на использование квартир не по назначению.

Так, за принятие за основу законопроекта №10006 проголосовали 188 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает усиление ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению. За нарушение этих норм предусматривалось усиление административной ответственности. Заниматься вопросами нецелевого использования квартир должна была Национальная полиция.

В случае принятия закона, он не должен распространяться на отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Кроме того, должно было быть запрещено использование нежилых помещений, расположенных в цокольном, на первом, втором и верхнем (в том числе мансардном) этажах многоквартирного жилого дома.

По материалам Сегодня
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