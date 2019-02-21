Вид из окна или МОПы: что важнее при выборе квартиры?

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Покупка квартиры — шаг ответственный и дорогостоящий. А значит, для многих уникальный — то, что человек может себе позволить раз либо два за жизнь. При этом выбирают квартиру люди не только разумом, но и эмоциями. Часто покупают то, что сможет радовать каждый день. На первое место для одних выходит место расположения, этаж, вид с окна. Для других — метраж, планировка, и даже МОПы (места общественного пользования. Проще говоря совместная общая собственность жильцов: подъезды, лифты, дворовая территория. — Ред.).
Несколько дней назад между участниками Форума Finance.ua как раз вспыхнула дискуссия на тему «Что важнее: замечательный вид из окна, либо МОПы?»
Например, пользователь с ником Жека79 рассказал, что сейчас один его знакомый продает квартиру с неплохим ремонтом. Когда эту квартиру его знакомый покупал, то предполагал, что выгодно экономит около 15 тыс. долларов. Все из-за того, что вид с окон квартиры — другой дом напротив. Он был уверен, что такой вид не мешает. По его мнению, так должны были считать и другие. Убежденный в своей правоте, он не оглядываясь вложил много средств на ремонт. Когда же решил продать эту квартиру — оказалось, что люди думают иначе. Все, кто приходил — сразу уходили, лишь только подходили к окну. И это при том, что ремонт в квартире и места общественного пользования всем нравились. И вот, получилось, что из-за экономии «на виде» можно потерять в итоге гораздо больше. Пользователь Жека79 считает, что в дорогостоящих квартирах достойный вид из окна обязательно должен присутствовать.
А вот пользователь с ником trololo говорит, что все зависит от нужд покупателя. «Если человеку нужна трехкомнатная квартира для своей семьи, то между двухкомнатной квартирой с хорошим видом из окна, и невидовой трешкой — покупатель выберет второе. Все потому, что лучше сидеть в своей комнате без вида, чем ютиться вместе, но с шикарным видом из окна», — утверждает trololo.
При этом пользователь с ником Puente сомневается, что на МОПы стоит обращать внимание при выборе квартиры: «Должно быть просто, удобно и чисто. Кто в этих МОПах что-то делает? Идет к лифту секунд 30? Или проходят собрания жильцов…»
Также оказывается, даже модные МОПы могут устареть. Пользователь с ником UA предполагает, что даже МОПы на Obolon residences уже устарели. С его слов, чтобы оставаться в тренде по модным домам, необходимо менять квартиру на новую хотя бы раз в три года.
А вот пользователь с ником airmax78 отмечает, что дело вовсе не в моде. Те же МОПы, если они сделаны качественно — это не только красиво и удобно, но и выгодно. «Они дорого стоят, их можно купить/продать», подчеркивает airmax78.
В свою очередь kingkongovets считает, что «фишки» типа модных МОПов придуманы маркетологами лишь для того, чтобы заработать больше денег с продажи недвижимости. И чтобы иметь аргумент для продажи «неликвида» без вида на низких этажах.
Это лишь несколько любопытных мнений на эту тему с Форума Finance.ua. Присоединяйтесь к обсуждению. Расскажите, что для вас важнее? Высказывайте свою позицию на этот счет прямо в комментариях.
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