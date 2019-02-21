ЕБРР возобновит финансирование возобновляемой энергетики в Украине после принятия закона о «зеленых» аукционах

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Европейский банк реконструкции и развития готов возобновить кредитование проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций после принятия Верховной Радой и подписания Президентом законопроекта No8449-д о «зеленых» аукционах.
Об этом во время конференции в парламенте сообщила старший банкир Департамента электроэнергетики ЕБРР в Украине Ольга Еремина.
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«Как только закон, который вводит новую систему поддержки возобновляемой энергетики через механизм проведения аукционов, будет принят, мы будем готовы активно начать подготовку нового рамочного финансирования для продолжения поддержки проектов в сфере возобновляемой энергетики», – сказала она, добавив, что будет надеяться на принятие и подписание закона Президентом в ближайшие недели.
По словам Ольги Ереминой, вскоре банк предоставит кредитование тем проектам, которые начались раньше.
Верховная Рада 20 декабря 2018 г. приняла в первом чтении законопроект No8449 о внедрении нового механизма государственной поддержки в сфере альтернативной энергетики, а именно механизма аукционов.
Согласно проекту закона, начиная с 2020 г. обязательными для участия в аукционах будут проекты по строительству СЭС мощностью от 10 МВт и ветровых – 20 МВт. В дальнейшем сфера проведения аукционов будет расширяться: в 2021 – 2022 г. этот механизм будет обязательным для солнечных станций мощностью от 5 МВт и ветровых – от 20 МВт, а с 2023 г – СЭС 1 МВт и ВЭС 3 МВт.
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