В VW Group сообщили о январском снижении продаж автомобилей

В Вольфсбурге отмечают слабый старт 2019 года из-за падения продаж в Китае и США.

Об этом сообщает dpa.

В январе текущего года концерн VW поставил своим клиентам 882 200 автомобилей – на 1,8% меньше, чем в январе 2018-го.

При этом на одном только китайском рынке спад продаж составил 2,9. Из-за торгового конфликта Китая и США автопроизводитель потерял в Поднебесной львиную долю своих потенциальных покупателей.

Американский рынок, в свою очередь, не оправдал ожиданий VW Group, что было связано с вероятностью введения 25%-ной пошлины на импорт автомобилей из Европы.

В 2018 году концерн зафиксировал рекордные продажи – более 10 миллионов единиц по всему миру. Особенно хорошо продавались Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.

Однако в декабре произошло резкое снижение на 8,4% (до 916 200 автомобилей), которое продолжилось в январе 2019-го.

При этом бренду не перестают доверять в Германии. В январе продано 98 600 автомобилей, рост, правда, несущественный – всего 0,7%.

Кроме того, автомобили концерна VW охотно покупают в Бразилии (плюс 11,5% до 31 300 автомобилей) и России (плюс 14,1% до 13 600 автомобилей).

Справка Finance.ua: