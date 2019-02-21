"Укрзализныця" решила закупать дизтопливо на мировых рынках

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность выхода на непосредственных производителей на внешних рынках для закупки дизельного топлива.
Об этом сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью компании.
Читайте также: Укрзализныця намерена запустить автоматическую индексацию тарифов на услуги
На сегодняшний день УЗ потребляет 10% всего объема этого нефтепродукта, который реализуется в Украине. Как отметил руководитель компании Евгений Кравцов, кроме расширения круга поставщиков, выход на мировые рынки позволит снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто бывает, когда компания осуществляет закупки дизеля.
Во избежание резких ценовых колебаний на внутреннем рынке нефтепродуктов “Укрзализныця” должна иметь зарубежные альтернативные каналы поставок, в частности дизельного топлива, говорят в компании. Международный рынок нефтепродуктов является объемным, поэтому закупка там любого объема дизельного топлива по железной дороге не будет влиять на уровень цен. По мнению специалистов, сейчас внутренний рынок Украины может колебаться в зависимости от объема закупок дизтоплива “Укрзализныцей”.
“Это побуждает нас искать площадки, где наши объемы не будут такими определяющими. Таков внешний рынок, где вращается существенное количество нефтепродуктов, соответственно, наша закупка даже в 100 или в 200 тыс. тонн является не столь определяющей партией, чтобы вызвать колебания цены, как это сейчас происходит в Украине”, – пояснил Кравцов.
По его словам, закупки непосредственно у производителей на внешних рынках позволят уменьшить зависимость от различных субъективных факторов и получить самую конкурентную цену для такого оптового покупателя, как “Укрзализныця”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Xiaomi Mi 9 отрывают с рукамиВчера, 04:00 - 15945 17
Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 17%Вчера, 06:00 - 516 9
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и РадеВчера, 09:15 - 2386 8
В прошлом году здания Рады дезинфицировали за 6 тыс. грнВчера, 13:40 - 310 6
В Кабмине объяснили, почему пенсии повышают сейчасВчера, 12:00 - 1717 6
Xiaomi Mi 9 отрывают с рукамиВчера, 04:00 - 15945 17
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млнВчера, 10:45 - 4980
Украинцев стали чаще не пускать в страны ЕС: главные причиныВчера, 08:00 - 3345
Стали известны самые высокие зарплаты в Кабмине и РадеВчера, 09:15 - 2386 8
«ПриватБанк» закрывает сервис iPayВчера, 15:00 - 2322 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)Позавчера, 14:10 - 484
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 664 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1326
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4211 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 2340 2