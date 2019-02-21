"Укрзализныця" решила закупать дизтопливо на мировых рынках

ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность выхода на непосредственных производителей на внешних рынках для закупки дизельного топлива.

Об этом сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью компании.

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На сегодняшний день УЗ потребляет 10% всего объема этого нефтепродукта, который реализуется в Украине. Как отметил руководитель компании Евгений Кравцов, кроме расширения круга поставщиков, выход на мировые рынки позволит снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто бывает, когда компания осуществляет закупки дизеля.

Во избежание резких ценовых колебаний на внутреннем рынке нефтепродуктов “Укрзализныця” должна иметь зарубежные альтернативные каналы поставок, в частности дизельного топлива, говорят в компании. Международный рынок нефтепродуктов является объемным, поэтому закупка там любого объема дизельного топлива по железной дороге не будет влиять на уровень цен. По мнению специалистов, сейчас внутренний рынок Украины может колебаться в зависимости от объема закупок дизтоплива “Укрзализныцей”.

“Это побуждает нас искать площадки, где наши объемы не будут такими определяющими. Таков внешний рынок, где вращается существенное количество нефтепродуктов, соответственно, наша закупка даже в 100 или в 200 тыс. тонн является не столь определяющей партией, чтобы вызвать колебания цены, как это сейчас происходит в Украине”, – пояснил Кравцов.

По его словам, закупки непосредственно у производителей на внешних рынках позволят уменьшить зависимость от различных субъективных факторов и получить самую конкурентную цену для такого оптового покупателя, как “Укрзализныця”.