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"Укрзализныця" решила закупать дизтопливо на мировых рынках

"Укрзализныця" решила закупать дизтопливо на мировых рынках

ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность выхода на непосредственных производителей на внешних рынках для закупки дизельного топлива.

Об этом сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью компании.

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На сегодняшний день УЗ потребляет 10% всего объема этого нефтепродукта, который реализуется в Украине. Как отметил руководитель компании Евгений Кравцов, кроме расширения круга поставщиков, выход на мировые рынки позволит снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто бывает, когда компания осуществляет закупки дизеля.

Во избежание резких ценовых колебаний на внутреннем рынке нефтепродуктов “Укрзализныця” должна иметь зарубежные альтернативные каналы поставок, в частности дизельного топлива, говорят в компании. Международный рынок нефтепродуктов является объемным, поэтому закупка там любого объема дизельного топлива по железной дороге не будет влиять на уровень цен. По мнению специалистов, сейчас внутренний рынок Украины может колебаться в зависимости от объема закупок дизтоплива “Укрзализныцей”.

“Это побуждает нас искать площадки, где наши объемы не будут такими определяющими. Таков внешний рынок, где вращается существенное количество нефтепродуктов, соответственно, наша закупка даже в 100 или в 200 тыс. тонн является не столь определяющей партией, чтобы вызвать колебания цены, как это сейчас происходит в Украине”, – пояснил Кравцов.

По его словам, закупки непосредственно у производителей на внешних рынках позволят уменьшить зависимость от различных субъективных факторов и получить самую конкурентную цену для такого оптового покупателя, как “Укрзализныця”.

По материалам Дело
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