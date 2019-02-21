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"Укрзализныця" намерена запустить автоматическую индексацию тарифов на услуги

"Укрзализныця" намерена запустить автоматическую индексацию тарифов на услуги

Запуск автоматической системы индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации на своем сайте.

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“Укрзализныця” рассчитывает поднять тарифы на более чем 14% уже в апреле. Тем не менее бизнес-сообщество, которое является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению попытку изменить тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, представители ассоциации отмечают, что индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа.

Более того это позволит железнодорожному монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей и повлечет увеличение стоимости услуг за пользование вагонами.

В связи с этим члены ЕБА выступили за отложения запуска новой системы и диалога между УЗ и украинским бизнесом.

По материалам Ура-информ
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