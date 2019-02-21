"Укрзализныця" намерена запустить автоматическую индексацию тарифов на услуги

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Запуск автоматической системы индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации на своем сайте.
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“Укрзализныця” рассчитывает поднять тарифы на более чем 14% уже в апреле. Тем не менее бизнес-сообщество, которое является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению попытку изменить тарифы без обсуждения с рынком.
В частности, представители ассоциации отмечают, что индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа.
Более того это позволит железнодорожному монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей и повлечет увеличение стоимости услуг за пользование вагонами.
В связи с этим члены ЕБА выступили за отложения запуска новой системы и диалога между УЗ и украинским бизнесом.
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