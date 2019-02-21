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"Вы выиграли квартиру": в Украине появился новый вид финансового мошенничества

"Вы выиграли квартиру": в Украине появился новый вид финансового мошенничества

Нацкомфинуслуг предупреждает о новом виде финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

“На технические средства и средства связи (мобильные телефоны и компьютеры – ред.) граждан от финансовых компаний поступают сообщения о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве”, – говорится в сообщении.

“При этом предлагается перечислить средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера”, – заявили в Нацкомфинуслуг.

Перечень компаний: “Пей-Експерес Украина”, “Мени-Пей Украина”, “Фон-Бокс Украина”, “Мир Мани”, “Сити Люкс Украина”, “Велком-Пеймент”, “Капитал Оне Украина”, “Пей-Директ”, “Биг-Пеймент”.

Кроме того, на сайтах этих финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова.

Как заявляет Нацкомфинуслуг, по состоянию на 21 февраля 2019 года указанные в перечне финансовые компании не зарегистрированы в Государственном реестре финансовых учреждений, не приобретали статус финучреждения и не получали лицензии на предоставление финансовых услуг.

По материалам Економічна Правда
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