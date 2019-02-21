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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которого он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.

Об этом сообщает The New York Times.

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“Комиссия по ценным бумагам и биржам в понедельник обратилась в федеральный суд с просьбой привлечь к ответственности господина Маска, главного исполнительного директора компании Tesla, за нарушение соглашения, которого он и его компания достигли с комиссией в прошлом году”, – говорится в сообщении.

Комиссия заявляет, что Маск опубликовал ложную информацию о плане компании по производству в год в своем посте в Twitter 19 февраля, не согласовав это с юристами компании, как он должен был сделать в соответствии с соглашением.

Комиссия подала в суд на Маска и Tesla в прошлом году за публикацию в Twitter, в которой он сказал, что он “обеспечил финансирование”, чтобы приватизировать компанию за $420 за одну акцию. Оказалось, что план приватизации компании был в гораздо более начальном состоянии, чем указывал его твит.

На этот раз сомнение вызывает следующий твит Илона Маска – “в 2011 году Tesla произвела 0 автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тысяч автомобилей”.

По материалам УКРИНФОРМ
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