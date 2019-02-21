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В аэропорту "Киев" ввели саморегистрацию пассажиров

В аэропорту "Киев" ввели саморегистрацию пассажиров

На рейсы авиакомпании SkyUp Airlines, выполняемые из Международного аэропорта “Киев”, можно проводить саморегистрацию, пользуясь специальными киосками.

Об этом перевозчик сообщает на своей странице в Facebook.

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“Зарегистрироваться на рейс SkyUp Airlines стало удобнее. Теперь в аэропорту «Киев» в Жулянах вы можете делать это в киосках саморегистрации. Автомат поможет вам зарегистрироваться, выбрать себе место в самолете и распечатать посадочный талон”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что если пассажир путешествует с ручной кладью, то дальше ему необходимо пройти процедуры авиационной безопасности и паспортный контроль. А если путешествует с багажом, то сдать его на первой стойке регистрации.

Кстати, во время путешествий удобнее расплачиваться картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам Finance.UA
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