Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 11 0

У клеток нашли режим зомби

У клеток нашли режим зомби

Оказавшись в неблагоприятных условиях, а то и вовсе под угрозой гибели из-за нехватки питательных веществ или воздействия антибиотиков, бактерии способны переходить в особое состояние, чтобы выжить. Клетки при этом не впадают в анабиоз, но резко замедляют обмен веществ, словно зомби.

Первоначально микробиологи из группы профессора Амстердамского университета Линдерта Хэмёна (Leendert Hamoen) занимались исследованием споруляции Bacillus subtilis. Как и многие другие бактерии, при наступлении неблагоприятных условий они способны образовывать внутри чрезвычайно устойчивую спящую спору и переходить в вегетативное состояние. В клетке останавливается метаболизм, и она пережидает невзгоды, при необходимости — многие тысячи лет.

Однако ученые обратили внимание на мутантные формы бацилл, которые не могли формировать споры, однако в лаборатории переживали даже довольно серьезные периоды голодания. «В норме бациллы имеют форму палочки, — объясняет профессор Хэмён, — но такие голодающие микробы сжимаются почти до сферических. Все процессы, которые в норме у бактерий активны, у них изменяются. Однако они не полностью останавливаются, как это происходит при образовании спор. Бактерии даже продолжают делиться.

Только происходит это уже не каждые 40 минут, а через четыре дня, более чем в сотню раз медленнее обычного».

Авторы отмечают, что для поддержания жизни в клетке, перешедшей в такой замедленный «режим зомби», достаточно питательного раствора, разведенного в тысячи раз. Они называют это «олиготрофным состоянием роста» (oligotrophic growth state) и считают его особой, прежде неисследованной стратегией выживания, которую микробы могут применять наравне со споруляцией, синтезом антибиотиков и другими.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина