"Нафтогаз" может заплатить "Укрнафте" за спорный газ как за импортный

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На внеочередное собрание акционеров “Укрнафты” 28 марта вынесен вопрос о согласовании договоров покупки “Нафтогазом” у “Укрнафты” 4,062 миллиарда кубометров природного газа по цене, определенной по формуле импортного паритета”.
Об этом сообщает enkorr.
Часть этого газа в объеме 2,062 млрд кубометров – это спорный газ, который был добыт “Укрнафтой” в 2006 г. Его покупка не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению “Нафтогаза”, использован для потребностей населения.
Сейчас “Укрнафта” пытается взыскать с “Нафтогаза” этот объем на основании решения украинского суда от 2014 г.
Остальные 2 млрд кубометров – это газ текущей и будущей добычи “Укрнафты”.
Средняя таможенная стоимость импортного газа в январе 2019 года, по данным Минэкономразвития, составила 317,95 долларов/тыс. кубометров (без НДС). По этой цене стоимость 4,062 млрд кубометра газа может составить 1,29 млрд долларов или 34,9 млрд грн по сегодняшнему курсу.
Спор вокруг природного газа между “Укрнафтой” и “Нафтогазом” продолжается с 2005 г. С того момента добывающая компания отказывалась оформлять продажу газа “Нафтогазу”, считая цену заниженной. Этот газ направлялся “Нафтогазом” для нужд населения.
Всего с 2006 по 2010 г неоформленными остались 10,1 млрд кубометров газа. “Нафтогаз” признавал свой долг перед “Укрнафтой” в 3,75 млрд грн, то есть по ценам газа, устанавливаемым тогда НКРЭ. Группа “Приват” настаивает на стоимости газа по текущим рыночным ценам.
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