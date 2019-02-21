Межбанк: доллар к 26,99 уронили нехватка покупателей СКВ и проблемы с гривневой ликвидностью

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,47 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,66 коп. до уровня 26,99 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,88 коп., составил 26,99 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 25 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,00/27,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, подскочив около 10.03 Киева на отметку 27,01/27,06 UAH/USD в сопровождении доминирования локального спроса на СКВ. Однако вскоре на рынке появились системные продавцы доллара, которые своими оферами развернули тренд пары доллар-гривна вниз настолько энергично, что это заставило появиться на рынке регулятор, который, спасая доллар, выкупил его излишки по 27,02 UAH/USD, пополнив свои резервы на 10,0 млн уже в дебюте сессии. Вмешательство НБУ с платформы Matching заморозило действующие цены «американца» в диапазоне 27,00-01/27,01-02 UAH/USD до 11.35 Киева.

Утреннее преобладание клиентских оферов СКВ, по всей видимости, стало следствием превентивных мероприятий НБУ, готовящегося к намеченной на стартовавшую неделю масштабной компенсации НДС Казначейством, способным перенасытить рынок гривневой ликвидности. Думаю, именно поэтому в пятницу Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению своих депосертификатов overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 42 банкам на сумму 8 568 млн гривен и сроком на 13 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 52 банкам на сумму 45 590 млн грн.

Привлекает внимание изрядный объем «длинных», двухнедельных бумаг, что в расчетах Институтской должно оказывать на валютный рынок продолжительное воздействие.

Интересно отметить, что операция регулятора не оказала сколь-нибудь заметное влияние на основной индикатор состояния гривневого ресурса – остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ почти не изменились, символически просев с уровня 55 326,7 млн грн. к отметке 55 301,1 млн грн.

Лишенные «выкачанной» НБУ гривневой ликвидности игроки продавали СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.

Меж тем, судя по состоявшемся около 11.35 Киева локальному подскоку курса СКВ на межбанке до 27,01/27,02 UAH/USD, регулятор вторично выкупил в свои закрома толику долларовой ликвидности и покинул рынок.

Уход НБУ с межбанка склонил чашу весов в пользу продавцов СКВ, что моментально уронило цену «американца» до 26,97/26,99 около 11.55, а спустя 25 минут доллар стоил уже 26,96/26,98 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.15 на фоне действующих в это время цен: 26,94/26,97 UAH/USD.

Нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня сохранился после обеда, поддерживаемый дефицитом покупателей – к 14.00 СКВ упала до 26,93/26,96, а спустя час к 26,91/26,94 UAH/USD.

Эти курсы оставались действующими до 15.40, когда на изрядно опустевшем рынке остались одни низколиквидные продажи, уронившие цену «американца» к 26,90/26,93 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 26,90/26,93 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 25 февраля.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,99 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,94 / 26,97

евро – 30,61 / 30,64

российский рубль – 0,4128 / 0,4137

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1354 / 1,1355

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