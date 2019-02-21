По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,008 млн и 41,998 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 35). Максимальный курс продажи доллара 27,12 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,03-27,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму более 73,006 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0800 – 1 00027,0300 – 10 00027,0200 – 19 99027,0200 – 30 00027,0000 – 10 00027,0000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0300 – 20 000

26,9800 – 10 000

26,9900 – 12 000

27,0000 – 20 000

27,0000 – 20 000

27,0000 – 5 000

27,0000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0137 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9594 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.