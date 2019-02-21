Межбанк: снижение доллара на уровне 27,00/27,01 остановила гривневая интервенция НБУ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,00/27,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о «заморозке» тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначились признаки стабилизации гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало символическое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 326,7 млн грн к отметке 55 301,1 млн грн.

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 повысились к 27,01/27,03 UAH/USD. На моменте ситуативное преобладание спроса, но большая часть рынка еще не проснулась.

Последовавшие около 10.18 Киева продажи СКВ понизили ее цену до 27,00/27,02 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.

С 10.24 и до 10.52 Киева безналичная пара доллар-гривна вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого заметно сузила спред: 27,00/27,01 UAH/USD.

Около 11.11 котировки «зеленого» безнала остались на уровне 27,00/27,01 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения. Полагаем, раннее «вмешательство» в торги регулятора, успевшего выкупить в свои резервы до $10,0 млн долларовой ликвидности, остановило коррекцию «американца» на этой отметке.

Думается, поводом для дополуденной коррекции безналичного доллара стало следующее обстоятельство.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 42 банкам на сумму 8 568 млн гривен и сроком на 13 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 52 банкам на сумму 45 590 млн гривен.

Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», остановленная еще в дебюте торгов «превентивным» выкупом НБУ «лишнего» доллара по 27,02 UAH/USD, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые понизились с уровня 16,00/17,00% к отметке 15,25/16,25% годовых.

Эта динамика противоречит заметной стабильности остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, более позднее во времени начало компенсации НДС Казначейством.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,00 / 27,02

евро – 30,60 / 30,62

российский рубль – 0,4128 / 0,4133

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1350 / 1,1351

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