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В Украине построят завод по производству сжиженного газа

В Украине построят завод по производству сжиженного газа

Инвестиционный совет НАК “Нафтогаз Украины” санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестищенском газовом месторождении (Харьковская обл.)

Об этом сообщили в “Нафтогазе”.

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Планируется, что оператор месторождения ПАО “Укргаздобыча” – объявит тендер по выбору генерального подрядчика в конце февраля – начале марта 2019 года.

“Технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее – создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы”, – сообщил источник.

По материалам Економічна Правда
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