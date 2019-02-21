В Украине построят завод по производству сжиженного газа

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Инвестиционный совет НАК “Нафтогаз Украины” санкционировал проведение тендера на строительство установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестищенском газовом месторождении (Харьковская обл.)
Об этом сообщили в “Нафтогазе”.
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Планируется, что оператор месторождения ПАО “Укргаздобыча” – объявит тендер по выбору генерального подрядчика в конце февраля – начале марта 2019 года.
“Технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее – создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы”, – сообщил источник.
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