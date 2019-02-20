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Обнаружен самый дальний объект Солнечной системы

Обнаружен самый дальний объект Солнечной системы

Ученые обнаружили нового претендента на звание самого дальнего объекта Солнечной системы.

Об этом пишет The Daily Mail.

Объект расположен примерно в 140 раз дальше от Солнца, чем расстояние между этой звездой и Землей, известное как астрономическая единица (AU).

Первооткрыватели назвали объект FarFarOut. Они также признают, что очень мало знали об объекте, который они случайно обнаружили при поиске Планеты X.

Доктор Скотт Шеппард, астроном из Института науки Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, обнаружил небесное тело при анализе некоторых данных. Оно побило рекорд самого отдаленного объекта в Солнечной системе – 120 а.е. (11 миллиардов миль), который был назван Farout и также обнаружен доктором Шеппардом еще в декабре.

Рекордсменом до этого была карликовая планета Эрида в 96 астрономических единицах. Плутон, для сравнения, находится на расстоянии 34 астрономических единицы.

По материалам Корреспондент.net
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