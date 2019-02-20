НБУ подсчитал количество платежных карточек на каждого украинца (инфографика)

Украинские банки по состоянию на 1 января 2019 года эмитировали почти 59,4 млн платежных карт.

Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год Национального банка.

По данным НБУ, 62,2% от общего количества карточек составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составляло 36,9 млн шт.

Количество держателей платежных карточек на начало 2019 года достигло 42,3 млн человек. Таким образом, количество платежных карточек в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,4 шт., активных – 0,9 шт., отмечается в обзоре НБУ.

В разрезе карточных платежных систем количество активных карт в платежной системе MasterCard составило 26,0 млн шт. (70,3% от их общего количества), в Visa – 10,5 млн шт. (28,5%), в НПС “ПРОСТІР” – 0,5 млн шт. (1,2%), в других – 0,004 млн шт. (0,01%).