Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 73 0

Госстат назвал долю субсидий в ресурсах граждан (таблица)

Госстат назвал долю субсидий в ресурсах граждан (таблица)

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства из 2,11 человек в январе-сентябре 2018 года составляли 9702,3 грн в месяц, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (7840,1 грн).

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю в ресурсах домохозяйств занимали денежные доходы – 89,7%, в том числе оплата труда – 54,1%, пенсии, стипендии, пособия и субсидии, предоставленные наличными – 20,4%.

Льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан, стоимость потребленной продукции, полученной от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок – 3,6%.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина