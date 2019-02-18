Госстат назвал долю субсидий в ресурсах граждан (таблица)

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства из 2,11 человек в январе-сентябре 2018 года составляли 9702,3 грн в месяц, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (7840,1 грн).

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю в ресурсах домохозяйств занимали денежные доходы – 89,7%, в том числе оплата труда – 54,1%, пенсии, стипендии, пособия и субсидии, предоставленные наличными – 20,4%.

Льготы и субсидии безналичные на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива занимают 2,8% в ресурсах граждан, стоимость потребленной продукции, полученной от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок – 3,6%.