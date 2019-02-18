Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 189 0

Кличко рассказал, когда в столице продолжат масштабный ремонт дорог

Кличко рассказал, когда в столице продолжат масштабный ремонт дорог

Как только потеплеет, в столице продолжат масштабный ремонт дорог.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что в течение последних лет в столице отремонтировали 830 километров дорог. В планах на этот год – ремонт основных магистралей и мостов.

Читайте также: Почему разрушается трасса Киев-Одесса: Укравтодор объяснил

«Как только среднесуточная температура поднимется выше 5 градусов тепла, сразу начнем масштабные дорожные работы. Мы отказались от так называемого «ямочного ремонта». У нас есть четкая стратегия – если делаем капитальный ремонт, то перекладываем все коммуникации, а не только полотно на дороге», – сказал мэр.

Он напомнил, что на все капитально отремонтированные дороги от подрядчиков требуют гарантию на 5 лет. Если за это время выявляются результаты некачественной работы, подрядчики исправляют их за свой счет.

Мэр столицы также отметил, что на всех капитально отремонтированных дорогах устанавливают новое экономичное LED-освещение. В этом году в бюджете заложили 700 миллионов гривен на обновление освещения.

По материалам КГГА
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина