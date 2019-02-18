Кличко рассказал, когда в столице продолжат масштабный ремонт дорог

Как только потеплеет, в столице продолжат масштабный ремонт дорог.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что в течение последних лет в столице отремонтировали 830 километров дорог. В планах на этот год – ремонт основных магистралей и мостов.

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«Как только среднесуточная температура поднимется выше 5 градусов тепла, сразу начнем масштабные дорожные работы. Мы отказались от так называемого «ямочного ремонта». У нас есть четкая стратегия – если делаем капитальный ремонт, то перекладываем все коммуникации, а не только полотно на дороге», – сказал мэр.

Он напомнил, что на все капитально отремонтированные дороги от подрядчиков требуют гарантию на 5 лет. Если за это время выявляются результаты некачественной работы, подрядчики исправляют их за свой счет.

Мэр столицы также отметил, что на всех капитально отремонтированных дорогах устанавливают новое экономичное LED-освещение. В этом году в бюджете заложили 700 миллионов гривен на обновление освещения.