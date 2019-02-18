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В январе ГФС выдала почти 10 тысяч сертификатов по перевозке товаров в ЕС

В январе ГФС выдала почти 10 тысяч сертификатов по перевозке товаров в ЕС

В течение января 2019 года таможнями ГФС выдано 9,7 тысячи сертификатов по перевозке товара EUR.1, которые упрощают попадание товаров на европейский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“Для получения преференциального доступа на рынок ЕС в рамках зоны свободной торговли между Украиной и ЕС необходимо подтвердить происхождение товара из Украины и получить сертификат по перевозке товаров формы EUR.1”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь 2019 года таможнями ГФС выдано 9 707 сертификатов по перевозке товара EUR.1 Всего в течение 2016 – 2018 гг. таможнями ГФС выдано 219 тыс. сертификатов по перевозке товара EUR.1 в страны ЕС”.

Справка Finance.ua

  • С 1 января 2016 года таможенными органами ГФС выдается сертификат формы EUR.1 бесплатно на каждую партию товара при экспорте товаров из Украины в страны ЕС.
  • Сертификат EUR.1 позволяет товарам украинского происхождения после их ввоза на территорию ЕС пользоваться условиями преференциальной торговли – к ним применяются льготы по уплате пошлины.
По материалам УКРИНФОРМ
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