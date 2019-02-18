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Украинцы предпочитают безналичные расчеты - НБУ (инфографика)

Украинцы предпочитают безналичные расчеты - НБУ (инфографика)

Национальный банк сообщает, что доля объема безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это почти на треть больше по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год, опубликованном Национальным банком.

НБУ объясняет это повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.

Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33%.

Наибольшее количество таких операций приходилось на торговые сети — более 50 процентов.

По объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов.

За 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20% – до 279 тыс.

Этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов, как Apple Pay и Google Pay, которые начали свою работу в Украине.

Кроме того, все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС.

По материалам Finance.UA
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