Украинцы предпочитают безналичные расчеты - НБУ (инфографика)

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Национальный банк сообщает, что доля объема безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это почти на треть больше по сравнению с 2017 годом.
Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год, опубликованном Национальным банком.
НБУ объясняет это повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.
Количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33%.
Наибольшее количество таких операций приходилось на торговые сети — более 50 процентов.
По объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов.
За 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20% – до 279 тыс.
Этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов, как Apple Pay и Google Pay, которые начали свою работу в Украине.
Кроме того, все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС.
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