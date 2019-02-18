SpaceX запустила в космос израильский луноход

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска вывела в космос первый израильский космический аппарат с луноходом Beresheet.

Запуск произошел в 02.45 по среднеевропейскому времени с мыса Канаверал во Флориде в пятницу, 22 февраля.

Falcon 9 также вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, которое посадило аппарат на Луну.

В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, который достиг поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает “начало”, это первые слова Книги Бытия.

Станция разработана израильской некоммерческой организацией SpaceIL. Создание обошлось в 84 млн евро, большая часть средств поступила от частных доноров. Аппарат установит на спутнике Земли флаг Израиля и исследует магнитное поле Луны. Полученные данные могут помочь в изучении его формирования.