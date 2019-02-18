Пассажиры смогут следить за своим багажом в аэропортах онлайн

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В России разработали специальные метки, которые помогут маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. Отмечается, что новая технология поможет избежать потери чемоданов.
Известно, что RFID-чип, который планируется прикреплять на регистрационных стойках, будет одноразовым и будет передавать информацию о местонахождении багажа через особое приложение, которое можно установить на телефон.
Сообщается, что разрабатывали технологию в ОЭЗ “Технополис “Москва”.
По решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа RFID-метками будет обязательной по всему миру. В связи с этим аэропорты активно начали закупать такие чипы и проводить их тестирование.
Специальная метка должна крепиться к чемодану на стойках регистрации и не сниматься до окончания перелёта. Пассажиру будет сообщаться номер трекера для отслеживания статуса транспортировки багажа через мобильное приложение авиакомпании или аэропорта. В случае пропажи пользователь и сотрудники аэропорта точно будут знать, на каком именно этапе произошла утеря, что позволит максимально быстро найти вещи. Интересно, что метки одноразовые, и по прибытии их необходимо снять с чемоданов. При этом повредить чип во время перелёта практически невозможно.
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