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Оформляйте вклад от Универсал банка 21-22 февраля и получайте увеличенный бонус к депозиту

Оформляйте вклад от Универсал банка 21-22 февраля и получайте увеличенный бонус к депозиту

Универсал банк увеличил бонус к депозиту “Срочный вклад” на 6 месяцев. В период с 21 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года бонус к депозиту будет составлять 1,75% (в другие дни 1,25%).

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 6 мес. – 17,75% – 1,75% годовых от вклада.
  • 12 мес. – 17,75% – 0,9% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 20 000 грн.
  • В акции принимают участие только срочные вклады, размещенные на 6 мес и 1 2мес..
  • Максимальная сумма вклада: 1 000 000 грн.
  • Вклады на 6 мес. и 12 мес. — без возможности досрочного расторжения.
  • Оформляются через отделения Universal Bank.
  • В акции принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов или вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам и вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн или эквивалент этой суммы в другой валюте на протяжении не менее 30 дней до подачи заявки.

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По материалам Finance.UA
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