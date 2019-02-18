Оформляйте вклад от Универсал банка 21-22 февраля и получайте увеличенный бонус к депозиту

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Универсал банк увеличил бонус к депозиту “Срочный вклад” на 6 месяцев. В период с 21 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года бонус к депозиту будет составлять 1,75% (в другие дни 1,25%).
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