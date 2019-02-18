Оформляйте вклад от Универсал банка 21-22 февраля и получайте увеличенный бонус к депозиту

Универсал банк увеличил бонус к депозиту “Срочный вклад” на 6 месяцев. В период с 21 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года бонус к депозиту будет составлять 1,75% (в другие дни 1,25%).

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

6 мес. – 17,75% – 1,75% годовых от вклада.

12 мес. – 17,75% – 0,9% от вклада.

Условия банка:

Срок вклада: 6 мес – 12 мес.

Минимальная сумма вклада: 20 000 грн.

В акции принимают участие только срочные вклады, размещенные на 6 мес и 1 2мес..

Максимальная сумма вклада: 1 000 000 грн.

Вклады на 6 мес. и 12 мес. — без возможности досрочного расторжения.

Оформляются через отделения Universal Bank.