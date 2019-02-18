Чип безопасности в MacBook вызывает проблемы со звуком. Это модели Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro и iMac Pro 2018 года.

Утверждается, что он позволяет обезопасить ПК от несанкционированного доступа извне. Он ещё и вызывает проблемы со звуком.

Этот чип, точнее, его прошивка, вызывает сбои в звуковых интерфейсах USB 2.0, что приводит к проблемам с воспроизведением аудиопотока. Проблема вызвана тем, что T2 синхронизирует системные часы и при этом перезагружает контроллер USB 2.0. Отключение автоматической синхронизации не устраняет проблему полностью.

Для профессиональных музыкантов, звукорежиссёров и прочих, кто использует устройства с USB 2.0 на Маках, рекомендуется перейти на Thunderbolt 3, через который можно подключиться, используя переходник. Адаптер стоит до $300. Можно использовать FireWire. Однако это будут лишние расходы, ведь USB 2.0 – самый популярный интерфейс.

В 2018 году у iPad Pro также были проблемы со звуком. Причиной их, как и в случае с компьютерами, были в программном обеспечении. В компании пока не дали комментариев по этому поводу и не уточнили, как скоро можно рассчитывать на обновление ПО.