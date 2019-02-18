МВФ выдаст Эквадору кредит на $4,2 млрд

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Эквадор заключил соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании в размере $4,2 млрд.
Об этом заявил президент страны Ленин Морено, сообщает Reuters.
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Страна также получит ссуду на $6 млрд от международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Межамериканского банка развития и Андского банка развития.
Ленин Морено заявляет, что в первую очередь деньги доноров пойдут на создание новых рабочих мест и осуществление социальных выплат.
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