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Конец света без МВФ не наступит - Сологуб

Конец света без МВФ не наступит - Сологуб

Чтобы украинская экономика росла быстрее, нужны прямые иностранные инвестиции. И сотрудничество Украины с МВФ – это важный сигнал и для прямых, и для портфельных инвесторов. Однако конец света без МВФ не наступит, но макроэкономические параметры – и инфляция, и экономический рост – будут выглядеть совершенно иначе, чем при продолжении активного сотрудничества с Фондом, на которое мы рассчитываем.

Такое мнение высказал заместитель Председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию «Минфин».

“Украина жила без траншей 18 месяцев до запуска новой программы. У нас есть инструменты, которые помогут сохранить или вернуть макроэкономическую стабильность даже в экстремальных ситуациях», – комментирует Дмитрий Сологуб.

Он также отмечает, что плавающий валютный курс значительно облегчает работу НБУ в случае неблагоприятного развития событий (если Украина не получит транши МВФ в 2019 – ред.). Это своего рода инструмент для «выпускания пара».

“Нам не нужно защищать фиксированный курс, как это было раньше. Среди других инструментов – интервенции центробанка, изменения процентной ставки, ну и, конечно, возможность вводить административные ограничения на валютном рынке. Хотя последним инструментом нам пользоваться совсем не хочется. Мы убедились в 2015 году, что ввести ограничения можно быстро, а вот отменить их – не так просто. Это всегда топор, а не скальпель”, – добавил эксперт.

По материалам Минфин.com.ua
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