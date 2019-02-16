Конец света без МВФ не наступит - Сологуб

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Чтобы украинская экономика росла быстрее, нужны прямые иностранные инвестиции. И сотрудничество Украины с МВФ – это важный сигнал и для прямых, и для портфельных инвесторов. Однако конец света без МВФ не наступит, но макроэкономические параметры – и инфляция, и экономический рост – будут выглядеть совершенно иначе, чем при продолжении активного сотрудничества с Фондом, на которое мы рассчитываем.
Такое мнение высказал заместитель Председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию «Минфин».
“Украина жила без траншей 18 месяцев до запуска новой программы. У нас есть инструменты, которые помогут сохранить или вернуть макроэкономическую стабильность даже в экстремальных ситуациях», – комментирует Дмитрий Сологуб.
Он также отмечает, что плавающий валютный курс значительно облегчает работу НБУ в случае неблагоприятного развития событий (если Украина не получит транши МВФ в 2019 – ред.). Это своего рода инструмент для «выпускания пара».
“Нам не нужно защищать фиксированный курс, как это было раньше. Среди других инструментов – интервенции центробанка, изменения процентной ставки, ну и, конечно, возможность вводить административные ограничения на валютном рынке. Хотя последним инструментом нам пользоваться совсем не хочется. Мы убедились в 2015 году, что ввести ограничения можно быстро, а вот отменить их – не так просто. Это всегда топор, а не скальпель”, – добавил эксперт.
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