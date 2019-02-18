С 1 марта в столице заработает система оценивания врачей

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С 1 марта 2019 киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me.
Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба столичной администрации.
“Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и больше оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода”, – пояснил Поворозник.
По его словам, киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и на свое усмотрение выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкого специалиста выбрать для консультации.
“Конечно же, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов влияния на врача, учитывая его рейтинг. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика. Соответственно, врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что напрямую влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним”, – отметил Поворозник.
Он напомнил что в системе Helsi зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступно более 2 тысяч врачей.
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