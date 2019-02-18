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Банки обязали обустроить свои отделения для людей с инвалидностью (инфографика)

Банки обязали обустроить свои отделения для людей с инвалидностью (инфографика)

Национальный банк Украины обязал все банки постепенно оборудовать свои отделения для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Соответствующие требования содержатся в обновленных положениях Нацбанка о лицензировании банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в течение 2019 года банки должны оборудовать по меньшей мере половину своих отделений в Киеве и городах с населением свыше 300 тысяч человек инфраструктурой для передвижения людей с инвалидностью, в частности пандусами.

До конца 2020 года все банковские отделения в Киеве и крупных городах должны оборудовать пандусами, а к концу 2021 года все банковские отделения в Украине должны обустроить для нужд людей с инвалидностью.

В случае, если банк не выполнит требований Нацбанка по доступности отделений, ему могут не продлить срок действия банковской лицензии и, соответственно, закрыть.

По материалам Finance.UA
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