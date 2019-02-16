Активы Фонда гарантирования вкладов сократились почти до 14 млрд грн

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 февраля 2019 года составили почти 14 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Общая сумма средств в Фонде по состоянию на 1 февраля 2019 составляет 13 707,37 млн грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь 2019 составили 892,68 млн грн.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на 1 февраля, по данным Фонда, составила 89 225,5 млн грн.