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Касательно дальнейшего обострения давления на ПАО «Проминвестбанк» со стороны АО «Укрзализныця»

Касательно дальнейшего обострения давления на ПАО «Проминвестбанк» со стороны АО «Укрзализныця»

В связи с полученной ПАО «Проминвестбанк» информацией относительно возможных силовых действий в отношении банка, изъятия и уничтожения документов у банка по кредитам АО «Укрзализныця», ПАО «Проминвестбанк» призывает руководство АО «Укрзализныця» воздержаться от вмешательства в деятельность банка, прекратить оказывать давление на руководство банка и совершать любые другие действия, противоречащие законодательству и подрывающие стабильность банковской системы Украины.

По материалам Проминвестбанк
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