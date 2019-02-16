Касательно дальнейшего обострения давления на ПАО «Проминвестбанк» со стороны АО «Укрзализныця»

В связи с полученной ПАО «Проминвестбанк» информацией относительно возможных силовых действий в отношении банка, изъятия и уничтожения документов у банка по кредитам АО «Укрзализныця», ПАО «Проминвестбанк» призывает руководство АО «Укрзализныця» воздержаться от вмешательства в деятельность банка, прекратить оказывать давление на руководство банка и совершать любые другие действия, противоречащие законодательству и подрывающие стабильность банковской системы Украины.