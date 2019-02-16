Межбанк: доллар упал на двойной порции притока «экспортной» СКВ из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 1,26 коп., на торгах среды вырос на 8,57 коп. до уровня 27,0876 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 8,11 коп., составил 27,0933 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.00 на цифре 27,10/27,13, в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 16 минут доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к цифре 27,08/27,09 UAH/USD.

С этого момента «зеленые медведи» на межбанке встретили сопротивление, коррекция прекратилась, а уровни 27,08/27,09 UAH/USD оставались действующими до полудня. Полагаем, в игру вступила дополнительная гривневая ликвидность, появившаяся на рынке после минфиновского погашения ОВГЗ на сумму около 1,5 млрд. грн. Впрочем, этот рост количества гривны смогли «заметить» ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, продемонстрировав снижение с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых. Второй индикатор состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн., индицируя обратную картину.

Меж тем, сопротивление коррекции безналичного «американца» было сломлено, и по состоянию на 12.07 Киева доллар опустился к 27,075/27,085 UAH/USD, демонстрируя скромные плоды победы «зеленых медведей».

Нисходящий тренд «американца» на межбанковском валютном рынке был продолжен, и на обеденный перерыв около 13.15 межбанк ушел в сопровождении курса 27,065/27,075 UAH/USD.

В дальнейшем безналичная пара доллар-гривня продолжала снижаться, одновременно расширяя спред: к 14.00 до уровня 27,06/27,08, а спустя час к 27,055/27,075 UAH/USD.

К 13.30 безналичная пара доллар-гривня упала до 27,05/27,07 UAH/USD на фоне спада торговой активности.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,040/27,065 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 20 февраля.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0876 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,17% с 27,6883 UAH/USD до 27,0876 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,06 / 27,07

евро – 30,66 / 30,67

российский рубль – 0,411 / 0,412

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