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Huawei случайно подтвердила камеру с четырьмя сенсорами у P30 Pro

Huawei случайно подтвердила камеру с четырьмя сенсорами у P30 Pro

После официального объявления в Twitter о том, что презентация флагманских смартфонов следующего поколения серии Huawei P30 состоится 26 марта на мероприятии в Париже и публикации короткого 10-секундного видео, предназначенного для привлечения внимания к суперсовременным навыкам масштабирования своего следующего флагманского устройства, китайская компания, возможно, непреднамеренно раскрыла одну из ключевых особенностей P30 Pro.

Гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) поделился в социальной сети Weibo безобидным на первый взгляд снимком Луны, сделанным на прошедшем мероприятии, посвящённом местному празднику фонарей.

В то время как текст, сопровождающий снимок, был явно написан на смартфоне Porsche Design Mate 20 RS, реальное изображение могло быть получено на другом устройстве, о чём говорит неуклюже отредактированная ссылка на камеру в нижнем левом углу снимка.

Несмотря на грубую попытку гендиректора скрыть указанную ссылку на этой фотографии, можно легко определить, что для съёмки не могла использоваться тройная камера Leica. Здесь указано устройство «Pro», оснащённое камерой Leica с четырьмя сенсорами, которое может быть только смартфоном Huawei P30 Pro, поскольку, как модель P20 Pro, так и Mate 20 Pro оснащены «всего лишь» тройными камерами, расположенными на тыльной панели.

По материалам 3dnews.ru
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