В Украине назвали ТОП-5 таможен, где оформили больше всего "еврономеров"

С момента вступления в силу законов о “евробляхах” украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 12 млрд гривен в бюджет.

Об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.

В ТОП-5 таможен по количеству растаможенных автомобилей вошли:

Киевская городская таможня – 20 866 шт.;

Волынская таможня – 14 652 шт.;

Закарпатская таможня -10 867 шт.;

Львовская таможня – 10 198 шт.;

Черновицкая таможня – 9 995 шт.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го транспортных средств составило 195,2 тыс.