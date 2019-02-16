В Украине назвали ТОП-5 таможен, где оформили больше всего "еврономеров"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С момента вступления в силу законов о “евробляхах” украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 12 млрд гривен в бюджет.
Об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.
В ТОП-5 таможен по количеству растаможенных автомобилей вошли:
Киевская городская таможня – 20 866 шт.;
Волынская таможня – 14 652 шт.;
Закарпатская таможня -10 867 шт.;
Львовская таможня – 10 198 шт.;
Черновицкая таможня – 9 995 шт.
Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го транспортных средств составило 195,2 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет Киева2 ч. назад - 373 25
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 4107 10
В Минфине рассказали, будет ли продление льготного периода растаможки авто на "еврономерах"2 ч. назад - 903 7
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 59094 6
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1426 4
Стоит ли инвестировать в строительство новостройки? (результаты опроса)Вчера, 18:07 - 4107 10
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 3677
Первую партию новых кроссовок Nike с автоматической шнуровкой продали за часВчера, 17:40 - 2164 3
В Киевсовете рассказали, кто может получить «Карточку киевлянина»8 ч. назад - 1923 3
Visa и MasterCard повышают размер абонплаты для банков по всему мируВчера, 20:20 - 1449
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Около часа назад - 237
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1395 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2787 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1408
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2125