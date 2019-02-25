Дарья Ересько: офшорный рай на БВО. Какой путь украинских компаний к комплаенсу?

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В начале года распространялась информация о том, что Британские Виргинские Острова (БВО) больше не являются офшорной налоговой гаванью.
В декабре 2018 года был принят закон Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, который обязывает все существующие компании привести в соответствие с новыми требованиями в течение последующих шести месяцев. В дальнейшем, несоответствующие компании ждут штрафы от 5 до 50 тыс. долларов (а в некоторых случаях до 400 тыс.) и удаление из Реестра.
Действительно ли пришел конец офшорному раю на БВО?
Выполнение этого требования достигается путем назначения директора, членов Совета директоров, уполномоченных управляющих из числа резидентов БВО.
Компании должны ежегодно предоставлять регистрационному агенту информацию о выполнении требований законодательства. Под требования о наличии «economic substance» попадают компании и партнерства, если их вид деятельности относится к указанному в Законе перечню:
Бегло взглянув на новые законодательные требования, действительно кажется, что эпоха офшоров доживает свои последние дни. Если бы не один нюанс: требования Закона относятся к резидентным компаниям – т. е. тем, которые являются налоговыми резидентами БВО. Если же компания не является налоговым резидентом БВО, то считается нерезидентной (non-resident BVI company) и в отношении ее деятельности требования Закона действуют иначе.
Non-resident компания определяется как компания, которая является налоговым резидентом за пределами БВО, за исключением стран, входящих в EU список non-cooperative jurisdictions (American Samoa, Guam, Namibia, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands).
Фактически, руководство (или бенефициары) компании должны предоставить регистрационному агенту подтверждающие документы о том, налоговой резидентности какой страны является компания.
Предполагается, что полученная информация будет интегрирована в существующий реестр бенефициарных собственников на БВО (BOSS), и в дальнейшем предоставляться в рамках Соглашений об обмене налоговой информацией (TIEA), которых у БВО на сегодня уже 28 как в страну бенефициара, так и в страну заявленной налоговой резидентности компании.
С точки зрения юриспруденции новый Закон не сделал кардинального переворота в законодательстве БВО, а всего лишь обозначил более четкие границы применения офшорных норм.
Под давлением ОЭСР БВО отказались от разграничения на офшорные и локальные компании еще в 2005 году, с принятием закона BVI Business Companies Act, 2004. И новое изменение – логичное продолжение влияния ОЭСР – усиление контроля за уплатой налогов по месту их происхождения.
Несомненно, эти изменения отразятся на бизнес-процессах, в которых задействованы БВО-компании – кто-то решит открыть офис и нанять сотрудников на далеких островах, кто-то редомицилирует (перенесет «адрес прописки») компанию в уже одобренную ОЭСР юрисдикцию и выиграет еще пару-тройку лет, а кто-то примет решение закрыть свои офшорные «кошельки» и заплатить налоги у себя в стране.
Так или иначе, нынешний год продолжает быть годом комплаенса – годом соответствия нормам актуального законодательства.
Дарья Ересько, юрист Практики международного бизнес-администрирования ЮК Juscutum
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