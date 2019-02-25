Дарья Ересько: офшорный рай на БВО. Какой путь украинских компаний к комплаенсу?

В начале года распространялась информация о том, что Британские Виргинские Острова (БВО) больше не являются офшорной налоговой гаванью.

В декабре 2018 года был принят закон Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, который обязывает все существующие компании привести в соответствие с новыми требованиями в течение последующих шести месяцев. В дальнейшем, несоответствующие компании ждут штрафы от 5 до 50 тыс. долларов (а в некоторых случаях до 400 тыс.) и удаление из Реестра.

Действительно ли пришел конец офшорному раю на БВО?

Начнем с определения. Economic substance в дословном переводе – экономическая сущность, это подтверждение того, что компания ведет реальную экономически обоснованную деятельность. Новый закон обязует все резидентные БВО компании и партнерства соответствовать требованию «экономической сущности» (экономического присутствия), а именно: место управления и контроля компанией должно находиться на БВО .

Выполнение этого требования достигается путем назначения директора, членов Совета директоров, уполномоченных управляющих из числа резидентов БВО.

У компании должно быть адекватное количество квалифицированных сотрудников для заявленного вида деятельности, которые физически присутствуют на БВО . Такие сотрудники могут быть в штате или с ними заключены долгосрочные договора. Закон не предусматривает критерия «адекватности», поэтому предположительно количество будет рассчитываться в зависимости от оборотов компании.

Компания должна нести расходы, соответствующие ее деятельности.

У компании должен быть фактический офис, а не только «адрес прописки».

В случае, если деятельность компании связана с интеллектуальной собственностью и требует наличия специального оборудования, такое оборудование должно находится на территории БВО .

Деятельность компании должна приносить прибыль.

Компании должны ежегодно предоставлять регистрационному агенту информацию о выполнении требований законодательства. Под требования о наличии «economic substance» попадают компании и партнерства, если их вид деятельности относится к указанному в Законе перечню:



Бегло взглянув на новые законодательные требования, действительно кажется, что эпоха офшоров доживает свои последние дни. Если бы не один нюанс: требования Закона относятся к резидентным компаниям – т. е. тем, которые являются налоговыми резидентами БВО. Если же компания не является налоговым резидентом БВО, то считается нерезидентной (non-resident BVI company) и в отношении ее деятельности требования Закона действуют иначе.

Non-resident компания определяется как компания, которая является налоговым резидентом за пределами БВО, за исключением стран, входящих в EU список non-cooperative jurisdictions (American Samoa, Guam, Namibia, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands).

Фактически, руководство (или бенефициары) компании должны предоставить регистрационному агенту подтверждающие документы о том, налоговой резидентности какой страны является компания.

Предполагается, что полученная информация будет интегрирована в существующий реестр бенефициарных собственников на БВО (BOSS), и в дальнейшем предоставляться в рамках Соглашений об обмене налоговой информацией (TIEA), которых у БВО на сегодня уже 28 как в страну бенефициара, так и в страну заявленной налоговой резидентности компании.

С точки зрения юриспруденции новый Закон не сделал кардинального переворота в законодательстве БВО, а всего лишь обозначил более четкие границы применения офшорных норм.

Под давлением ОЭСР БВО отказались от разграничения на офшорные и локальные компании еще в 2005 году, с принятием закона BVI Business Companies Act, 2004. И новое изменение – логичное продолжение влияния ОЭСР – усиление контроля за уплатой налогов по месту их происхождения.

Несомненно, эти изменения отразятся на бизнес-процессах, в которых задействованы БВО-компании – кто-то решит открыть офис и нанять сотрудников на далеких островах, кто-то редомицилирует (перенесет «адрес прописки») компанию в уже одобренную ОЭСР юрисдикцию и выиграет еще пару-тройку лет, а кто-то примет решение закрыть свои офшорные «кошельки» и заплатить налоги у себя в стране.

Так или иначе, нынешний год продолжает быть годом комплаенса – годом соответствия нормам актуального законодательства.

Дарья Ересько, юрист Практики международного бизнес-администрирования ЮК Juscutum