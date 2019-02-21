Артем Ковбель: безнал для Украины. На верном ли мы пути?

Украина давно стремится к безналичной экономике. Об этом свидетельствуют как устные заявления ключевых фигур правительства и Нацбанка, так и реально предпринятые действия. Но нужно ли сейчас такие перемены стране – вот в чем вопрос.

О старте

О необходимости распространить в Украине безналичные платежи впервые заговорили где-то в 2004 году. Тогда же магазины впервые обязали принимать к оплате банковские карты. Но поскольку штрафов и прочих наказаний за отсутствие у продавца карточного терминала не было предусмотрено, бизнес мог позволить себе игнорировать нововведения.

Ситуацию изменило Евро-2012. Хлынувший поток туристов открыл предпринимателям глаза: они поняли, что безналичный платеж – это удобно. Иностранный гость с большим удовольствием пойдет в твое кафе или магазин и даже вернется в него повторно, если знает, что может без проблем расплатиться там картой.

Можно сказать, Евро-2012 стало переломным моментом, убедившим бизнес внедрять безналичные платежи по собственной воле – то есть, ради собственной выгоды. Нацбанк же, поняв тенденцию, закрепил эффект, введя систему штрафов для тех, кто не обзавелся карточным терминалом.

В 2013 году НБУ ввел ограничение на расчет наличными. Согласно постановлению №210 от 6.06.2013, расплачиваться наличными можно в размере: 150 тыс. грн для физических лиц и 10 тыс. грн в день — между предприятиями.

В 2017 году о безналичных платежах заговорили с еще большим напором. В январе вступило в силу постановление НБУ №407 от 25.11.2016, согласно которому лимит на наличные операции уменьшался втрое – со 150 до 50 тыс. грн.

Также в 2017-м году впервые заговорили о внедрении услуги Direct debit – сервис, позволяющий проводить автоматическое списание оплаты за коммунальные услуги.

Зачем это нужно?

В Украине многое делают под лозунгом «как в Европе». И действительно, в Европе безналичные платежи очень популярны и именно с ними связывают будущее. Самый показательный пример – Швеция. В этой стране инициаторами перехода на безнал стали сами банки, поскольку доля наличных платежей в общем потоке финансовых платежей составляла всего 2%. То есть, переход на безналичную экономику тут – естественный процесс.

Осуществлялся переход с помощью приложения Swish. Его совместными усилиями разрабатывали специалисты ключевых шведских банков. На сегодня в сервисе зарегистрировано около половины населения Швеции и, надо полагать, эта цифра будет расти, потому что…а почему нет?

Swish позволяет с помощью собственного смартфона проводить платежи, причем посредством разных банков, оплачивать товары и услуги, платить налоги, коммунальные услуги и многое другое. Причем все происходит максимально быстро. Например, для того, чтобы перевести средства с одного счета на другой, достаточно указать номер телефона получателя и сумму.

Но все это стало возможным благодаря тому, что Швеция сумела выстроить надежную и эффективную банковскую систему. Здесь не было «банкопада», как в Украине и уровень доверия населения к банкам в целом очень высок.

Наконец, в Швеции практически все, включая общественный транспорт и уличные ларьки, оборудованы терминалами, да и уровень распространения Интернета высок. На данный момент проникновение скоростного мобильного интернета превышает 100%. То есть, вы сможете без труда звонить в скайп, например, из любой точки страны. Это очень важный момент, ведь без постоянного доступа к сети говорить о безналичной экономике просто бессмысленно.

Аналогичная ситуация и во многих других странах Европы – Дании, Норвегии, Финляндии, Франции, Бельгии. За счет высокого уровня развития банковской системы и финансовых технологий отказ от налички там стал закономерным и естественным шагом.

Хотя есть и свои исключения. В Германии, например, несмотря на высокое экономическое и технологическое развитие, по-прежнему высок процент наличных платежей. Наличка в почете и в Италии, и за океаном – в США. Но это больше потому, что жители этих стран сами еще не созрели к безналу.

Наличка для них – своего рода часть традиций. Так, опрос, проведенный Евроцентробанком в 2017 году в Германии, показал, что большинство немцев выступает за сохранение наличных платежей. Причиной указывалась польза налички «при обучении детей ценности денег».

Но как бы не медлили немцы или американцы, банковские системы этих стран все же готовы к переменам.

Эхо «банкопада»

Украина похвастать этим не может. Кризис и «банкопад» сильно подорвали доверие украинцев к банкам, поэтому сейчас все хранят деньги дома, депозиты в банках открывают единицы. Да, их количество за последние годы возросло, но общая тенденция пока неизменна.

Да и не сказать бы, что отечественные банки предлагают какие-то особенно выгодные условия для открытия депозитов, что также не мотивирует население вытаскивать деньги из-под матрасов.

У нас по-прежнему не всюду есть доступ к Интернету и по-прежнему не всюду принимается безнал. В необластных городах, а тем более в деревнях наличка и вовсе жизненно необходима.

Успехом можно считать оборудование общественного транспорта терминалами для безналичной оплаты проезда. Но! Это пока только Киев модернизировался, да и то не весь: в столице все еще десятки частных извозчиков, работающих исключительно за наличку.

Сама идея внедрения Direct debit и других подобных услуг требует наличия у граждан смартфона и/или компьютера. Казалось бы, в наше время с этим проблем не должно быть, но они есть. В Украине огромное количество пенсионеров, которые не умеют в принципе пользоваться компьютерной техникой, да и смартфонов у них нет, в лучшем случае – какая-нибудь старая «Нокиа». Для этих людей переход на безнал создаст больше проблем, чем решит их.

Наконец, интернет-банкинг. В Европе данный сегмент более «продвинут». Он работает быстрее. Так, согласно исследованию Mobile Banking Review Europe 2018, примерно в трети банков Европы из разных стран (кроме Финляндии, Швеции и Италии) можно стать клиентом непосредственно через приложение.

Счет будет открыт после удаленной верификации личности пользователя, а карту можно получить чуть позже по почте. В разных странах используются разные методики верификации клиентов. Например, в Дании для открытия счета через мобильный банк достаточно ввести логин, пароль и код подтверждения от системы национальной идентификации личности (близко к нашему идентификационному коду).

Со второй половины прошлого года банки и платежные сервисы в Европе активно переходят на режим мгновенных переводов 24/7/365 –система в Pay by Bank app уже работает в приложении Pingit от Barclays. Такая скорость обработки позволяет использовать банковские переводы как альтернативу карточным при оплате в интернет-магазинах и в перспективе может использоваться при офлайн-покупках.

Украина, конечно, тоже может похвастать достижениями в интернет-банкинге. Наши банки, например, оказывают множество услуг удаленно, но все они относятся к категории «базовых»: переслать деньги на карту, заблокировать или восстановить карту, выполнить коммунальный платеж. Если возникнут более сложные вопросы, клиенту все равно придется ехать в отделение и сидеть в очередях.

Таким образом, на пути к безналичной экономике в Украине имеются ряд проблем. Без их устранения смысла в ней вообще не будет.

Да, отказ от налички действительно снижает тенизацию экономики, а еще снижает расходы на печать и перевозку денег, уменьшает количество ограблений банков. Швеция тому пример, там за 10 лет количество банковских ограблений снизилось почти в 10 раз – до пяти случаев в год.

Но все это возможно только при наличии соответствующей инфраструктуры и готовности населения отказаться от бумажных купюр. Без должной подготовки все обещания Нацбанка больше напоминают популизм.

Артем Ковбель, партнер и глава департамента форензик Kreston GCG, член АПКБУ, ASIS, ACFE