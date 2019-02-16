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Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года

Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года

Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.

Соответствующее распоряжение было принято в среду на заседании Кабинета министров.

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Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронении и сжигании отходов.

После принятия закона об управлении отходами правительство должно, согласно этому плану, утвердить Национальный перечень отходов, порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов.

Кроме этого, документом предусмотрена разработка Программы предотвращения образования отходов и внедрение экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширение возможностей переработки отходов.

Среди прочего в плане также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.

По материалам УКРИНФОРМ
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