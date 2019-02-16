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Правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2030 года.
Соответствующее распоряжение было принято в среду на заседании Кабинета министров.
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Документом, в частности, предусмотрена разработка законопроектов об управлении, захоронении и сжигании отходов.
После принятия закона об управлении отходами правительство должно, согласно этому плану, утвердить Национальный перечень отходов, порядок процедуры классификации отходов, порядок внесения отходов к категории опасных и порядок принятия отходов для различных категорий полигонов.
Кроме этого, документом предусмотрена разработка Программы предотвращения образования отходов и внедрение экономического стимулирования внедрения экологически чистых технологий производства и расширение возможностей переработки отходов.
Среди прочего в плане также предусмотрено создание Фонда управления промышленными отходами и введение налогообложения экологически опасной продукции.
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