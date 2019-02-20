В Китае запатентовали смартфон, который можно согнуть в браслет

Китайская компания TCL получила патент на гибкий смартфон, способный изгибаться даже в браслет.

Об этом пишет TechCrunch .

В патенте, полученном компанией в американской комиссии по патентам и авторским правам, содержатся три изображения смартфонов и планшетов. Последние способны гнуться только внутрь или наружу, а смартфоны можно сгибать как по горизонтали, так и по вертикали. Дата начала производства и продажи устройств не раскрывается.