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В Китае запатентовали смартфон, который можно согнуть в браслет

В Китае запатентовали смартфон, который можно согнуть в браслет

Китайская компания TCL получила патент на гибкий смартфон, способный изгибаться даже в браслет.

Об этом пишет TechCrunch .

В патенте, полученном компанией в американской комиссии по патентам и авторским правам, содержатся три изображения смартфонов и планшетов. Последние способны гнуться только внутрь или наружу, а смартфоны можно сгибать как по горизонтали, так и по вертикали. Дата начала производства и продажи устройств не раскрывается.

По материалам Espreso.tv
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