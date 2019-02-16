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Украинцы разработали беспроводную станцию, способную заряжать восемь устройств одновременно

Украинцы разработали беспроводную станцию, способную заряжать восемь устройств одновременно

Презентация инновационной технологии, разработанной в Украине компанией TechNovator, состоялась в офисе корейской компании K-Startup Grand Challenge с участием посла Украины в Республике Корея Александра Горина.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины.

“В ходе демонстрации действующего прототипа была продемонстрирована работа первой в мире системы дистанционной зарядки. Указанная инновационная система позволяет заряжать до восьми устройств одновременно на расстоянии до 5 м от базовой станции без всякого проводного соединения или специальных платформ. Система работает на частотах до 100 Mhz, что безопасно для человека, животных и окружающей среды”, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Technovator была победителем конкурса K-Startup Grand Challenge и привлекла внимание корейских ведущих научных институтов, в частности Корейского политехнического университета, Корейского института электронных технологий и ряда корейских бизнес-компаний.

По материалам depo.ua
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