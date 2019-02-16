Ford Motor объявила о закрытии завода тяжелых грузовых автомобилей в Бразилии

Ford Motor Co заявила во вторник, 19 февраля, что закроет свой старейший завод в Бразилии и свернет бизнес по производству тяжелых грузовых автомобилей в Южной Америке. Это может стать причиной потери более 2700 рабочих мест, что очень немало для южноамериканской страны.

Об этом сообщает Reuters.

Бразилии коснется первый этап реорганизации компании. Уже в 2019 году будет закрыт автосборочный завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу, который выпускает хэтчбеки Ford Fiesta и грузовые автомобили Ford Cargo, F-350 и F-4000. Этот завод работает с 1967 года.

Закрытие завода может означать, что Ford переориентируется на основную часть своего автомобильного бизнеса в крупнейшей экономике Латинской Америки, расположенной на гораздо более новом заводе в северо-восточном штате Баия. Но сокращение рабочих мест в промышленном центре Бразилии представляет собой психологический удар для новой администрации крайне правого президента Жаира Больсонаро, которая борется с уровнем безработицы, составляющей сейчас более 11 процентов.

Закрытие также является ударом по промышленной окраине Сан-Паулу, где бразильская автомобильная промышленность зародилась и долгое время стимулировала его промышленный рост. Это также место, где заключенный в тюрьму бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва прославился как профсоюзный лидер, организовавший массовые забастовки.

Последние сокращения Ford происходят в связи с тем, что инвесторы следят за развитием возможного сотрудничества компании с Volkswagen AG, который уже охватывает коммерческие фургоны и пикапы, но может вскоре превратиться в электрические и автономные автомобили. Оба автопроизводителя также пообещали работать вместе над другими проектами, которые могут включать объединение мощностей в таких регионах, как Южная Америка.