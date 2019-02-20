Названо лучшее туристическое направление в Европе в 2019 году

Столица Венгрии стала лучшим европейским направлением для путешественников в 2019 году.

Портал European Best Destinations (EBD) провел опрос более полумиллиона пользователей с целью выяснить наиболее интересные для них туристические направления на Европейском континенте. Победителем стал Будапешт.

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В EBD отметили богатое архитектурное и историческое наследие города, а также культуру, гастрономию и термальные купальни.

“Жемчужина Дуная – это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира. Будапешт предлагает элегантность Парижа, архитектурное наследие Вены, очарование Порту и образ жизни Стокгольма”, – отмечается на сайте.

На втором месте рейтинга оказался город Брага в Португалии, на третьем – Монте-Изола в Италии.

В топ-15 также вошли французский Мец, польский Познань, испанская Малага, швейцарская Женева, хорватский Цавтат, словацкая Братислава, французский Сент-Максим, бельгийский Динан, греческие Афины, черногорский Котор, латвийская Рига и итальянская Флоренция.