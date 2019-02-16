Защитников интеллектуальной собственности будут регистрировать по-новому

Минэкономразвития приглашает к регистрации по новой процедуре организации коллективного управления (ОКУ) авторскими и смежными правами, которые намерены в дальнейшем осуществлять управление правами интеллектуальной собственности авторов и правообладателей.

Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

С 22 апреля 2019 года будут прекращены полномочия ОКУ, до этого момента действовавшие на территории Украины.

Исключения составляют ОКУ, имеющие свидетельства уполномоченных в таких сферах коллективного управления, как воспроизведение в домашних условиях и в личных целях аудио- и видеозаписей, публичное исполнение аудио- и видеозаписей, трансляция аудио- и видеозаписей в эфир и через кабель. Полномочия ОКУ в этих сферах будут действовать до сентября.

Все ОКУ, желающие продолжать осуществлять коллективное управление, а также потенциальные новые ОКУ должны быть зарегистрированы Минэкономразвития по новой процедуре.

Необходимость регистрации ОКУ по новой процедуре определена положениями Закона Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав». Реализация закона позволит установить в Украине эффективную и прозрачную систему коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.