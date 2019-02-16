Онлайн-покупка авто: как действуют украинцы (инфографика)

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Как украинцы покупают авто из салонов в онлайне, подсчитали благодаря исследованию аналитического центра AUTO.RIA.
Результаты исследования свидетельствуют, что покупать авто таким образом украинцы предпочитают в начале года и весной. В воскресенье, когда у покупателей есть свободное время на поиск, сравнение автомобилей и ознакомления с их характеристиками.
Сегмент мобильной аудитории постоянно растет и уже сравнялся с ПК во всем, кроме открытых номеров.
Тройка лидеров по регионам:
Чаще всего покупатели звонят в салоны:
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