Онлайн-покупка авто: как действуют украинцы (инфографика)

Как украинцы покупают авто из салонов в онлайне, подсчитали благодаря исследованию аналитического центра AUTO.RIA.

Результаты исследования свидетельствуют, что покупать авто таким образом украинцы предпочитают в начале года и весной. В воскресенье, когда у покупателей есть свободное время на поиск, сравнение автомобилей и ознакомления с их характеристиками.

Сегмент мобильной аудитории постоянно растет и уже сравнялся с ПК во всем, кроме открытых номеров.

Тройка лидеров по регионам:

Киев – 33,6%.

Одесса – 9,1%.

Днепр – 8,9%.

Чаще всего покупатели звонят в салоны:

Toyota — 8 500 открытий номеров телефона получили предложения о продаже именно этой марки авто.

Второе место – Renault (7,3 тыс.),