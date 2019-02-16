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Онлайн-покупка авто: как действуют украинцы (инфографика)

Онлайн-покупка авто: как действуют украинцы (инфографика)

Как украинцы покупают авто из салонов в онлайне, подсчитали благодаря исследованию аналитического центра AUTO.RIA.

Результаты исследования свидетельствуют, что покупать авто таким образом украинцы предпочитают в начале года и весной. В воскресенье, когда у покупателей есть свободное время на поиск, сравнение автомобилей и ознакомления с их характеристиками.

Сегмент мобильной аудитории постоянно растет и уже сравнялся с ПК во всем, кроме открытых номеров.

Тройка лидеров по регионам:

  • Киев – 33,6%.
  • Одесса – 9,1%.
  • Днепр – 8,9%.

Чаще всего покупатели звонят в салоны:

  • Toyota — 8 500 открытий номеров телефона получили предложения о продаже именно этой марки авто.
  • Второе место – Renault (7,3 тыс.),
  • Третье – Skoda — 6,3 тысячи открытий.
По материалам Finance.UA
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