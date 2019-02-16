В Украине сократилось количество абонентов мобильной связи

По состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, количество абонентов Интернет за год увеличилась на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн человек.

Количество абонентов беспроводного доступа в Интернет за год выросло на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 человек.