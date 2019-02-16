В Украине сократилось количество абонентов мобильной связи

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Читайте также: Госстат обнародовал данные о доходах мобильных операторов
По данным статистического ведомства, количество абонентов Интернет за год увеличилась на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн человек.
Количество абонентов беспроводного доступа в Интернет за год выросло на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - ГройсманВчера, 12:30 - 1611 22
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалосьВчера, 05:00 - 3127 21
Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривнаВчера, 11:00 - 2345 11
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газаВчера, 10:30 - 1197 11
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 49072 5
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 49072 5
Курс наличного доллараВчера, 12:44 - 5429
В Украине аренду жилья хотят вывести из тениВчера, 15:00 - 3051 3
Премьер спрогнозировал, когда в Украине может стабилизироваться гривнаВчера, 11:00 - 2345 11
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 2172
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1203 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2576 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1295
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2060
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1336