Госстат обнародовал данные о доходах мобильных операторов (таблица)

Потребителям в Украине за 2018 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 72,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 0,4% меньше, чем за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в т. ч. населению предоставлено услуг на 42,9 млрд грн, что на 0,6% больше, чем за 2017 год.

С 2018 года предприятия предоставили почтовых услуг на 4,494 млрд грн, курьерских услуг – на 1,429 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи – на 5,651 млрд грн, услуг мобильной связи – на 38,521 млрд грн, услуг кабельного телевидения – на 2,076 млрд грн, интернет-услуг – на 12,273 млрд грн.