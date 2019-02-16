Электронные билеты в транспорте столицы: чем недовольны киевляне

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Осенью в столице начали внедрять и тестировать е-билет в наземном общественном транспорте. Ровно месяц назад льготников призвали валидировать Карточки киевлянина для регистрации поездок, а с начала февраля пользоваться новой автоматизированной системой оплаты проезда могут и все остальные, “платные”, пассажиры. Не все проходит гладко: “Сегодня” выяснила, какие проблемы возникают у людей.
По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, все 1326 единиц наземного муниципального транспорта уже оборудованы валидаторами и бортовыми компьютерами. Модернизированы и 76 турникетов в 68 вестибюлях подземки. Рассчитаться за проезд можно с помощью новых транспортных карточек Kyiv Smart Card, QR-кода на смартфоне или бумажного билета с QR-кодом.
Билеты можно приобрести в личном кабинете киевлянина на портале my.kyivcity.gov.ua/eticket, покупают их в терминалах iBox, а smart-карты — за 50 грн на десяти станциях подземки: “Крещатик”, “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Академгородок”, “Лесная”, “Арсенальная”, “Теремки”, “Выдубичи”, “Сырец” и “Почайна”. Пополнить карточку можно в кассах этих станций, терминалах, в личном кабинете (при покупке здесь 50 поездок одна будет стоить 6,5 грн, а не 8).
Уже зарегистрировано более 11 тысяч поездок, оплаченных е-билетом, а льготных — более 1,7 млн. Киевляне говорят — удобно, но отмечают много недостатков. К примеру, в сообществе “Транспорт Киева” рассказывают о таком случае.
“Вчера я наблюдала махинации от КПТ. В 18:48 на конечной 18-го трамвая в пустой салон заскочил паренек и начал валидировать одну за другой несколько Карточек киевлянина. Мне это показалось странным, и я начала задавать вопросы, кто он и что делает. Он испугался и ничего не смог ответить, кроме “никто” и “ничего”, — пишет киевлянка Валерия.
Другие в группе сообщили, что видели подобное на разных маршрутах, причем подчеркивают, что парень был без формы и удостоверений, но явно знаком с водителями. Киевляне предположили, что таким образом кто-то умышленно искажает статистику по перевозке льготников, чтобы предприятие получило больше денег из бюджета — как компенсацию за их проезд.
Звучат и другие замечания от людей. Например, о том, что некоторые QR-билеты не срабатывают на валидаторах. “Советуют ехать менять на улицу Космическую в ГИВЦ по письменному заявлению. Вот такие “умные” космические технологии”, — возмущаются пассажиры. Но массовые претензии к тому, что большинство кондукторов о работе е-билета почти ничего не знают. Некоторые даже обращаются к пассажирам с картами и QR-билетами за разъяснениями, а другие попросту грубят и требуют покупать обычные талоны. Отмечают жители и то, что у контролеров нет обещанных устройств для проверки оплаты проезда, из-за чего также возникают проблемы.
В “Киевпастрансе” эти претензии не смогли прокомментировать, но обещают сделать это в ближайшее время.
Что будет дальше
В КГГА напоминают, что тестовый период автоматизированной системы оплаты проезда продлится до конца октября 2019 года, а тестирование как раз предназначено для того, чтобы выявить недостатки. Со всеми замечаниями просят обращаться по номеру горячей линии (044) 366-55-55. По данным КП ГИВЦ, с 1 января по 18 февраля в службу поддержки поступило 1389 обращений.
“68% из них — это вопросы общего характера: что такое е-билет, где купить транспортную карту и так далее”, — говорят в КП.
Киевлянам обещают еще много нового. Так, школьникам, которые ездят бесплатно, выдадут персональную “Карточку ученика”. Что касается расчетов, то в будущем можно будет платить за проезд также с помощью мобильных приложений, а ориентировочно с мая — банковской картой. Продажи транспортных smart-карт на всех станциях метро планируют начать уже в марте. По словам Назарова, после окончания тестирования е-билета в муниципальном транспорте начнут его запуск в маршрутках.
Напомним, Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.
Контролеры будут искать “электронных зайцев” с помощью специальных устройств, которые будут сверять данные с валидаторов о зарегистрированных поездках и сверять с картами пассажиров. Электронный билет будет действителен до конца рейса, на конечных остановках систему будут обнулять, стирая данные об активных поездках. Так что “ездить кругами” не выйдет.
Наталья Мамчур
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