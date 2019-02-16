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Электронные билеты в транспорте столицы: чем недовольны киевляне

Электронные билеты в транспорте столицы: чем недовольны киевляне

Осенью в столице начали внедрять и тестировать е-билет в наземном общественном транспорте. Ровно месяц назад льготников призвали валидировать Карточки киевлянина для регистрации поездок, а с начала февраля пользоваться новой автоматизированной системой оплаты проезда могут и все остальные, “платные”, пассажиры. Не все проходит гладко: “Сегодня” выяснила, какие проблемы возникают у людей.

По словам директора департамента информационно-ком­муникационных технологий КГГА Юрия Назарова, все 1326 единиц наземного муниципального транспорта уже оборудованы валидаторами и бортовыми компьютерами. Модернизированы и 76 турникетов в 68 вестибюлях подземки. Рассчитаться за проезд можно с помощью новых транспортных карточек Kyiv Smart Card, QR-кода на смартфоне или бумажного билета с QR-кодом.

Билеты можно приобрести в личном кабинете киевлянина на портале my.kyivcity.gov.ua/eticket, покупают их в терминалах iBox, а smart-карты — за 50 грн на десяти станциях подземки: “Крещатик”, “Театральная”, “Майдан Незалежности”, “Академгородок”, “Лесная”, “Арсенальная”, “Теремки”, “Выдубичи”, “Сырец” и “Почайна”. Пополнить карточку можно в кассах этих станций, терминалах, в личном кабинете (при покупке здесь 50 поездок одна будет стоить 6,5 грн, а не 8).

Уже зарегистрировано более 11 тысяч поездок, оплаченных е-билетом, а льготных — более 1,7 млн. Киевляне говорят — удобно, но отмечают много недостатков. К примеру, в сообществе “Транспорт Киева” рассказывают о таком случае.

“Вчера я наблюдала махинации от КПТ. В 18:48 на конечной 18-го трамвая в пустой салон заскочил паренек и начал валидировать одну за другой несколько Карточек киевлянина. Мне это показалось странным, и я начала задавать вопросы, кто он и что делает. Он испугался и ничего не смог ответить, кроме “никто” и “ничего”, — пишет киевлянка Валерия.

Другие в группе сообщили, что видели подобное на разных маршрутах, причем подчеркивают, что парень был без формы и удостоверений, но явно знаком с водителями. Киевляне предположили, что таким образом кто-то умышленно искажает статистику по перевозке льготников, чтобы предприятие получило больше денег из бюджета — как компенсацию за их проезд.

Звучат и другие замечания от людей. Например, о том, что некоторые QR-билеты не срабатывают на валидаторах. “Советуют ехать менять на улицу Космическую в ГИВЦ по письменному заявлению. Вот такие “умные” космические технологии”, — возмущаются пассажиры. Но массовые претензии к тому, что большинство кондукторов о работе е-билета почти ничего не знают. Некоторые даже обращаются к пассажирам с картами и QR-билетами за разъяснениями, а другие попросту грубят и требуют покупать обычные талоны. Отмечают жители и то, что у контролеров нет обещанных устройств для проверки оплаты проезда, из-за чего также возникают проблемы.

В “Киевпастрансе” эти претензии не смогли прокомментировать, но обещают сделать это в ближайшее время.

Что будет дальше

В КГГА напоминают, что тестовый период автоматизированной системы оплаты проезда продлится до конца октября 2019 года, а тестирование как раз предназначено для того, чтобы выявить недостатки. Со всеми замечаниями просят обращаться по номеру горячей линии (044) 366-55-55. По данным КП ГИВЦ, с 1 января по 18 февраля в службу поддержки поступило 1389 обращений.

“68% из них — это вопросы общего характера: что такое е-билет, где купить транспортную карту и так далее”, — говорят в КП.

Киевлянам обещают еще много нового. Так, школьникам, которые ездят бесплатно, выдадут персональную “Карточку ученика”. Что касается расчетов, то в будущем можно будет платить за проезд также с помощью мобильных приложений, а ориентировочно с мая — банковской картой. Продажи транспортных smart-карт на всех станциях метро планируют начать уже в марте. По словам Назарова, после окончания тестирования е-билета в муниципальном транспорте начнут его запуск в маршрутках.

Напомним, Единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Контролеры будут искать “электронных зайцев” с помощью специальных устройств, которые будут сверять данные с валидаторов о зарегистрированных поездках и сверять с картами пассажиров. Электронный билет будет действителен до конца рейса, на конечных остановках систему будут обнулять, стирая данные об активных поездках. Так что “ездить кругами” не выйдет.

Наталья Мамчур

По материалам Сегодня
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