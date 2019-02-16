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Жилищная субсидия в Германии взвинчивает цены на недвижимость

Жилищная субсидия в Германии взвинчивает цены на недвижимость

Федеральная программа по жилищной поддержке семей с детьми (Baukindergeld) за несколько месяцев действия неожиданно дала обратный эффект. Расходы на жилье стали существенно повышаться.

Об этом пишет издание Berliner Morgenpost со ссылкой на сообщение dpa.

В прошлом году в ФРГ была введена невозвратная государственная субсидия Baukindergeld. Ее цель — помощь немецким семьям с детьми и одиноким родителям в финансировании собственного дома или кондоминиума.

На одного ребенка выделяется 12 000 евро, разделенные на 10 ежегодных платежей по 1200 евро.

Центральный комитет по недвижимости Германии отмечает, что с начала действия программы в стране повысились цены на дома, квартиры и землю.

Федеральное правительство уже начало выполнять свои финансовые обязательства по программе Baukindergeld. Семьям предоставлены почти 70 000 евро. В результате стали расти арендные ставки. С осени 2018 года аренда новой квартиры в среднем по стране подорожала на 3,9% по сравнению с ценами 2017 года.

Арендные ставки варьируются от 4,54 евро в Хёкстере (Восточная Германия) до 16,54 евро в Мюнхене.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на аренду и покупку жилья не только в крупных городах, но и в пригородах.

По материалам Finance.UA
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